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Очередная встреча Абашидзе-Карасина состоится 31 января
16.01.2018 11:52
Очередная встреча специального представителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе и заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина состоится в Праге 31 января.
Об этом Карасин заявил российскому информационному агентству «ТАСС».
Первая встреча Абашидзе-Карасина состоялась 14 декабря 2012 года в пригороде Женевы, с 2013 года консультации проходят в Праге.
Последняя встреча состоялась 16 ноября прошлого года.
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