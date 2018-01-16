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Очередная встреча Абашидзе-Карасина состоится 31 января


16.01.2018   11:52
Очередная встреча специального представителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе и заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина состоится в Праге 31 января.

Об этом Карасин заявил российскому информационному агентству «ТАСС».

Первая встреча Абашидзе-Карасина состоялась 14 декабря 2012 года в пригороде Женевы, с 2013 года консультации проходят в Праге.

Последняя встреча состоялась 16 ноября прошлого года.







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