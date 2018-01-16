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Freedom House: Грузия по-прежнему входит в список частично свободных стран


16.01.2018   12:37
Международная организация Freedom House опубликовала отчет 2018 года о свободе в мире. Согласно данному документу, Грузия, как и в прошлые годы, вновь попала в категорию частично свободных стран.
Из суммарных 100 баллов Грузия получила 64 (0 баллов означает наименьшую свободу, 100 баллов – наибольшую).

Что касается свободы человека, политических прав и гражданских свобод, Грузия получила три балла из семи (1 балл – наиболее свободная, 7 баллов - наименее).

В отчете говорится, что правящая «Грузинская Мечта» недавно приняла конституционные поправки, которые «наряду с финансовой поддержкой ее покровителя-миллиардера, сделают менее вероятным для оппозиции оказание эффективного сопротивления на предстоящих выборах и ожидается, что в последующие годы будет иметь место упрочение контроля со стороны правящей партии».

В отчете также говорится о деле азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.






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