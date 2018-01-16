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Украина, Грузия и Молдова должны активнее использовать существующие механизмы сотрудничества с ЕС - Ауштрявичюс


16.01.2018   12:40
Украина, Грузия и Молдова должны активнее использовать существующие механизмы сотрудничества с Евросоюзом, - об этом заявил депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.

По его словам, эти страны должны представить европейским партнерам общее видение сотрудничества в рамках «Восточного партнерства+».

Европарламентарий также отметил, что успех Украины, Молдовы и Грузии напрямую зависит от реализации соглашений об ассоциации, имплементация положений которых должна заложить основы эффективных внутренних реформ.






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