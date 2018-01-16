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В ходе допроса Михаила Саакашвили следователи попытались взять образцы голоса - адвокат
16.01.2018 18:45
Михеил Саакашвили дал показания в Службе безопасности Украины, следователи попытались взять у него образцы голоса, - об этом заявил журналистам его адвокат Руслан Чернолуцкий.
«Допрос проходил около двух часов… Сегодня было следственное действие по отбору образцов голоса. В рамках этого следственного действия мы дали свои пояснения и протесты. Это следственное действие завершено», - заявил Чернолуцкий.
На вопрос, дал ли Саакашвили образцы своего голоса, адвокат не ответил, отметив, что это тайна следствия. Сам Саакашвили после допроса покинул здание СБУ без комментариев.
Саакашвили допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу о содействии участникам преступной группы. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича. Генпрокуратура Украины также опубликовала аудиозаписи, где, по их утверждению, фигурируют Михеил Саакашвили и бежавший в Москву бизнесмен Сергей Курченко.
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