Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В ходе допроса Михаила Саакашвили следователи попытались взять образцы голоса - адвокат


16.01.2018   18:45
Михеил Саакашвили дал показания в Службе безопасности Украины, следователи попытались взять у него образцы голоса, - об этом заявил журналистам его адвокат Руслан Чернолуцкий.

«Допрос проходил около двух часов… Сегодня было следственное действие по отбору образцов голоса. В рамках этого следственного действия мы дали свои пояснения и протесты. Это следственное действие завершено», - заявил Чернолуцкий.

На вопрос, дал ли Саакашвили образцы своего голоса, адвокат не ответил, отметив, что это тайна следствия. Сам Саакашвили после допроса покинул здание СБУ без комментариев.

Саакашвили допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу о содействии участникам преступной группы. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича. Генпрокуратура Украины также опубликовала аудиозаписи, где, по их утверждению, фигурируют Михеил Саакашвили и бежавший в Москву бизнесмен Сергей Курченко.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доля России в мировом ВВП будет сокращаться – Всемирный банк
Долг Грузии Азербайджану уменьшился
CNN назвал Тбилиси современным хабом культуры и искусства
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Дело Гиги Отхозория рассмотрит Страсбургский суд
Оккупационная база в Абхазии обзавелась караульными собаками
Поставки мандаринов из Абхазии в Россию сократились втрое
Российская оккупационная база в Абхазии получила новые виды вооружения
Украинский депутат требует не допустить освобождения задержанного пограничниками судна из Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Адыгейские «зеленые» надеются отстоять свое право на существование в Верховном суде РФ
Патриархия Грузии просит приостановить рассмотрение в парламенте законопроекта о декриминализации наркотиков
Похищенный дагестанский активист найден в отделе полиции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна