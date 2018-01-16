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Доклад о новых санкциях в отношении России будет подготовлен к 29 января - посол


16.01.2018   18:52
Доклад администрации США о новых санкциях в отношении РФ будет подготовлен к 29 января, но пока рано говорить о количестве россиян, которые подпадут под новые санкции. Об этом сообщил ТАСС посол США в России Джон Хантсман.

«Сейчас у нас есть дата 29 января [к которой будет подготовлен доклад со списком россиян, которые могут попасть под новые санкции], люди очень активно работают над этой частью закона», - указал дипломат.

«Сейчас об этом еще слишком рано говорить», - сказал он, отвечая на вопрос о количестве россиян, которые могут подпасть на новые американские санкции.

При этом Хантсман пояснил, что разработчики доклада стараются учесть то, «как новые санкции отразятся на российско-американских отношениях не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе».







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