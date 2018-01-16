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Турция и Грузия рассматривают новые правила пересечения общей границы


16.01.2018   19:40
Тбилиси и Анкара рассматривают возможность введения временного механизма для тех граждан Грузии, которые ежедневно пересекаю грузино-турецкую границу. Об этом журналистам сегодня сообщил председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе.

Патарадзе побывал сегодня в Турции, где провел переговоры с губернатором Артвина Омером Доганаием.

«В первую очередь должен отметить, что в ближайшие месяцы у наших граждан не будет ограничений в связи с пересечением границы и они продолжать ездить в обычном режиме… Кроме того, до окончательного уточнения регуляций между странами, рассматривается вопрос разработки конкретного временного механизма для тех, кто пересекает границу в ежедневном режиме. Мы продолжаем работать. О дополнительных деталях мы обязательно сообщим», — заявил Патарадзе.

По его словам, консультации между официальным Тбилиси и Анкарой находятся в активной фазе, работают представители разных инстанций центральной и местной власти.

Сегодня же близ таможенно-пропускного пункта «Сарпи» на грузино-турецкой границе прошла акция протеста, участники которой выступили против введения Турцией новых правил пересечения границы.

Участники акции – это граждане Грузии, работающие в городах Турции неподалеку от границы и практически ежедневно пересекающие границу, заявляют, что из-за введенных ограничений могут остаться без средств к существованию.

Следует отметить, что ранее отсчет пребывания в Турции для иностранцев начинался после полных суток, проведенных на территории страны. Однако недавно власти Турции приняли решение, согласно которому, один переход в оба конца через границу будет считаться за день пребывания в Турции. Правила всутпили в силу с 1 января 2018 года.

По истечению срока законного пребывания в Турции – 90 дней из 180, иностранцы должны получить вид на жительство в Турции и, таким образом, продлить свое нахождение в стране.

Между тем протестующие в Сарпи граждане Грузии заявляют, что подобный режим принудит их оформлять визы для поездок в Турцию и приведет к дополнительным финансовым затратам. В связи с этим они просят турецкие власти сделать исключение для граждан Грузии.






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