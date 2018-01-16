НПО: Призываем парламент Грузии, не преодолевать вето президента

16.01.2018 21:02 Неправительственные организации призывают парламент Грузии, не преодолевать вето президента, наложенный на закон "О вещании", и принять поправки к закону в той форме, чтобы не причинить урон медиа среде.



"Организации подписчики приветствуют решение президента Грузии наложить вето на поправки к закону "О вещании", которые наряду с другими вопросами предусматривают непрозрачные процедуры закупки для "Общественного вещателя", увеличение времени размещения коммерческой рекламы и спонсорства, и другие проблематичные вопросы. Представленный закон значительно увеличивает риски непрозрачности и коррупции в ОВ. А также навредит частным вещателям, и вообще грузинской медиа среде.



Соответственно призываем парламент Грузии не преодолевать вето президента. Предусмотреть обоснованные аргументы, представленные президентом, членами комитета отраслевой экономики, частными медиа и гражданским обществом, и на основании этого принять поправки к закону в той форме, чтобы не причинить вред медиа среде, и быть в соответствии с идеей общественного вещателя"- сказано в заявлении неправительственных организаций.



Заявление подписали 35 неправительственных организаций.



Вчера Георгий Маргвелашвили наложил вето на закон "О вещателе".



Законодательные изменения подразумевают право размещения коммерческой рекламы для "Общественного вещателя".



По действующему сегодня законодательству (Закон о вещателе, статья 64), "Общественный вещатель" имеет право на размещение коммерческой рекламы только "в рамках спортивного репортажа, международного фестиваля и конкурса во время, начала конкурсной программы, естественного интервала, и завершения. В данном случае объем коммерческой рекламы в течение суток не должен превышать 30 минут, а ежечасно- 6 минут".



По законодательным изменениям, к этой статье добавится пункт, согласно которому становится допустимым спонсорство развлекательных передач и сериалов.



По изменению, запланированному в статье 65 ,сокращается время, предназначенное для социальной рекламы. Инициаторами законодательных изменений являются члены правящей команды.



Представители честных телекомпаний выступают против законодательных изменений и считают, что они значительно повлияют на рекламный рынок, и отрицательно отразятся на финансовом положении частных вещателей. Они просили президента наложить вето на законопроект.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

