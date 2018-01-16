МВД Грузии опровергло собственное заявление по поводу задержания главы НПО

16.01.2018 22:26 Министерство внутренних дел Грузии опровергло свое заявление трехлетней давности, касающееся задержания исполнительного директора неправительственной организации «Институт развития свободы информации» (IDFI) Георгия Клдиашвили за незаконное ношение оружия.



Речь идет о событиях декабря 2014 года. Тогда МВД Грузии распространило заявление, в котором говорилось о том, что во время обыска в автомобиле Клдиашвили и при его личном обыске был обнаружен и изъят пистолет системы Parabellum.



В заявлении также было сказано, что во время обыска Клдиашвили заявил сотрудникам полиции, что он являлся владельцем оружия и у него было право на ношение пистолета. Однако позже, на допросе, он не смог предъявить документ, подтверждающий право на ношение огнестрельного оружия.



Вместе с тем, в 2014 году МВД утверждало, что по данному делу Клдиашвили был освобожден под залог на основании ходатайства прокурора.

В июне 2015 года Клдиашвили обратился в Тбилисский городской суд с иском против МВД Грузии, в котором назвал заявление клеветническим и требовал его опровержения. Судебное разбирательство продолжается по сей день.



МВД, не дожидаясь решения суда, распространило новое заявление, в котором говорится, что в тексте заявления от 2014 года были указаны неправильные фактические обстоятельства.



В частности, в протоколе обыска и изъятия указано, что пистолет был разобран на четыре части, и Клдиашвили забирал его от мастера. Оружие действительно принадлежало Клдиашвили, он предъявил полицейским удостоверение, подтверждающее право на хранение, однако он не говорил, что у него есть право на ношение. В новом заявлении МВД Грузии утверждает, что Клдиашвили, таким образом, не вводил в заблуждение полицейских.



Тбилисский суд также установил, что задержание Клдиашвили по делу о незаконном ношении оружия было незаконным и освободил его.

«Достойный поступок достойного министерства» — так охарактеризовал сам Клдиашвили новое заявление МВД Грузии.



«Это достойный поступок достойного министерства. Ведомству нелегко сделать такой шаг и самому признать свои ошибки! Такой поступок дает мне надежду, что перемены возможны, и в это министерство пришли люди, которые стоят на стороне справедливости», — написал Клдиашвили на своей странице в фейсбуке.



В 2014 году министром внутренних дел был Александр Чикаидзе. Затем ведомство возглавил Вахтанг Гомелаури, а затем Георгий Мгебришвили. В ноябре 2017 года в МВД Грузии еще раз сменилось руководство – главой ведомства стал Георгий Гахария, который до этого занимал пост министра экономики и устойчивого развития.



"Новости-Грузия"











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