Новые регуляции по пересечению границы Турции временно не будут действовать для граждан Грузии

16.01.2018 22:37 Между министром внутренних дел Грузии Георгием Гахария и министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу состоялся телефонный разговор.



По информации министерства, стороны договорились, что в связи с введенными с 1-о января 2018 года регуляциями касательно пересечения государственной границы Турции, соответствующие ведомства Грузии и Турции продолжат консультации, до окончания которых данные регуляции не будут распространяться на граждан Грузии.



Кроме того, стороны говорили о запланированном в начале текущего года визите министра внутренних дел Турции в Грузию, в рамках которого будут рассмотрены вопросы сотрудничества, в том числе и в связи с пересечением границы.



Акция протеста в Сарпи прошла и сегодня. По словам ее участников, согласно новым регуляциям, после истечение 90-дневного срока пребывания на территории Турции, в течение последующих 3 месяцев они больше не смогут въехать в соседнюю страну без вида на жительство и рабочей визы, из-за этого теряют в Турции рабочие места.















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