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Мэрия Тбилиси сокращает штаты на 120 сотрудников


16.01.2018   22:46
По заявлению вице-мэра Тбилиси Ираклия Хмаладзе, штатный список столичной мэрии и управ 10 районов с конца февраля меняется и станет меньше на 120 единиц. Об этом Хмаладзе заявил на заседании муниципального собрания.

По его информации, 1496 штатных единиц мэрии и управ сокращаются до 1376 единиц.

Как отметил Хмаладзе, администрация мэрии сокращается с 202 единиц до 120-и. Городская служба охраны окружающей среды увеличивается с 30 до 35 единиц, экономическая служба сокращается с 31 до 26 штатных единиц, городская служба развития инфраструктуры (служба благоустройства) сократится с 70 до 60 единиц. Служба закупок – с 29-и до 27-и, служба финансов – с 40 до 39-и. Юридическая служба состоит из 60 штатных единиц и остается без изменений, так же, как и социальная служба, которая состоит из 31 штатной единицы. В службе по вопросам культуры, молодежи, спорта в сумме будет 40 штатных единиц. Штатные единицы городской службы надзора сократятся с 129 до 121. Служба безопасности будет по-прежнему состоять из 89 единиц. В новой службе урбанистического развития будет работать 31 сотрудник.

Что касается штатного списка районных управ, как отметил вице-мэр, в управах 10 районов в сумме была 691 единица, которая сократится до 612 – и.






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