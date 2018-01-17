«Левада-центр» пропустит президентские выборы из-за давления Кремля

17.01.2018 11:35 Журналист Bloomberg Илья Архипов публикует комментарий директора "Левада-центра" Льва Гудкова о том, что из-за статуса иностранного агента организация прекратила публиковать связанные с президентскими выборами исследования.



"Нам просто хотят закрыть рот", - сказал агентству Гудков.



Как уточняется в статье, проведенные "Левада-центром" опросы показывали, что явка на выборах составит 52-54% - "намного ниже уровней, о которых заявили две другие ведущие социологические компании, контролируемые правительством". "Все опросы выявили, что президента Владимира Путина поддерживают 70%, однако низкая явка избирателей может подорвать надежды Кремля на завоевание убедительного мандата путем голосования", - отмечает Bloomberg.



"Левада-центр" был объявлен иностранным агентом в 2016 году, и, по словам Гудкова, центру фактически запрещено публиковать опросы, связанные с национальными выборами. Официальное обоснование этого статуса - получение иностранного финансирования - Гудков назвал "полной чушью", передает корреспондент. "До получения этого наименования опросы "Левады" показали снижение поддержки правящей партии "Единая Россия" накануне парламентских выборов", - говорится в статье.



Гудков сообщил, что "Левада-центр" продолжит проводить опросы во время предвыборной кампании, но до голосования публиковать результаты не будет.



InoPressa.ru











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

