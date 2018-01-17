В Риге состоялся концерт, посвященный дружбе между Грузией и Латвией

17.01.2018 12:11 На концерте, проведенном от имени парламента Грузии в ознаменование дружбы между Грузией и Латвией ансамбль народных песен "Сулико" исполнил грузинские народные песни. Перед зрителями предстали известные грузинские оперные певцы.



"Мы связаны общей борьбой за независимость и демократию. Ценности - это то главное, что объединяет грузинскую и латышскую нацию, и еще больше укрепляет нашу связь" - заявил Ираклий Кобахидзе на концерте, посвященном дружбе Грузии и Латвии, проведенном в Риге от имени парламента Грузии.



По словам спикера, история и вызовы двух стран похожи. Ираклий Кобахидзе говорил о важности единой позиции, и подчеркнул, что грузинский народ высоко ценит поддержку латышского народа.



"Символично, что наш визит совпал с 100-летием восстановления независимости Латвии и Грузии. В 1918 году нам удалось восстановить нашу государственность, и долгие годы нам приходилось вести борьбу за независимость и демократию. Это то, что связывает наши народы. Сегодня мы посетили Музей оккупации в Риге, и это напомнило нам, насколько наша история похожа. Наши проблемы по-прежнему схожи, и это еще одна мотивация для того, чтобы стоять вместе. Мы очень ценим поддержку Латвии и латышского народа в отношении Грузии и грузинского народа" - заявил председатель парламента Грузии.



По его же словам, в текущем году Грузия и Латвия отмечают 25-летие установления дипломатических отношений, что является датой особого значения.



В своем выступлении Ираклий Кобахидзе обратил внимание на историческую связь между грузинским и латышским народами.



"От имени грузинского народа я могу четко заявить, что у нас особенно эмоциональное отношение к латышскому народу и государству, и мы также чувствуем теплое отношение к нам со стороны латвийских друзей и коллег. Мы очень гордимся дружбой. Это еще больше мотивация для дальнейшего углубления этой дружбы и сотрудничества. Мы гордимся нашей национальной идентичностью, и одним из важнейших аспектов национальной идентичности является культурная самобытность. Мы гордимся грузинской культурой, и рады сделать сегодня символический подарок нашим латышским друзьям" - обратился к аудитории Ираклий Кобахидзе.



К присутствующим с речью обратилась председатель Сейма Латвийской Республики. По словам Инары Мурниеце, символично, что первый официальный визит председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе в Латвию совпадает с 100-летием восстановления независимости обеих стран.



"В текущем году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между Грузией и Латвией. За это время наши страны прошли долгий путь, и коренным образом изменились. Ключом к успеху является неустанная работа и амбициозные цели. Сегодня Грузия и Латвия являются неотъемлемой частью европейских ценностей. Мы близкие партнеры, и наша цель - укрепить международный порядок на основании верховенства закона. Латвия любит Грузию, и ее культуру. Мы благодарны за возможность насладиться грузинским искусством, которую сегодня дала нам Грузия в виде символического подарка" - заявила председатель Сейма.



Гости имели возможность посетить выставку "50 женщин из Грузии", посвященную женщинам общественным деятелям Грузии XIX и XX веков.

















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