Урегулирование конфликтов в Грузии будет приоритетом ООН в 2018 году

17.01.2018 12:49 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обозначил 12 приоритетных направлений деятельности всемирной организации в 2018 году. В их число он включил урегулирование конфликтов в Грузии. Заявление Гутерриш сделала в ходе выступления перед Генеральной ассамблеей ООН.



По его словам, чтобы урегулировать конфликты Европе, «нужно дать отпор опасной волне национализма, а также придать новую силу посредническим инициативам, включая «нормандский формат» и Трехстороннюю контактную группу по Восточной Украине, минскую группу ОБСЕ по Нагорному Карабаху, международные Женевские дискуссии, касающиеся Грузии, и процесс в формате» 5+2» по Приднестровью.

Кроме того, генеральный секретарь ООН указал на необходимость «сосредоточенных усилий» по поиску долгосрочных решений конфликтов на Западных Балканах. «Я призываю европейских лидеров показать, что континент может существовать в соответствии со своими идеалами общего процветания и мирного сосуществования», — подчеркнул Гутерриш.



Презентацию главных задач на предстоящий год административный глава ООН провел во вторник на неформальном заседании в штаб-квартире всемирной организации. Гутерриш начал с того, что призвал скорректировать процесс глобализации и обеспечить экономическое и социальное равенство. Он назвал несправедливым то, что состояние восьми богатейших людей планеты соответствует капиталу «беднейшей половины населения» Земли, и призвал правительства ввести эффективные механизмы борьбы с уклонением от налогов, отмыванием денег и незаконным движением капитала.



Подчеркнув необходимость активизации усилий по борьбе с изменением климата, он констатировал, что в 2016 году впервые за три года был отмечен рост уровня выбросов углекислого газа — основной причины глобального потепления, а также привел данные о том, что последние пять лет «были самыми жаркими за всю историю».



В числе других приоритетов генеральный секретарь назвал принятие в 2018 году глобального договора по безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, использование современных технологий во благо человечества, укрепление партнерства ООН и Африканского союза, повышение эффективности миротворческих операций, а также уважение прав человека.





















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