Президент Грузии не исключил участия в выборах в 2018 году

17.01.2018 12:53 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не исключил своего участия в президентских выборах осенью 2018 года.



Это будут последние прямые выборы президента Грузии.



"Действующий президент никогда не исключает подобного (участия в выборах — ред.)", — сказал Маргвелашвили в интервью телеканалу "Рустави 2" (Rustavi2).



Президент подчеркнул, что, исходя из своих ценностей, открыто заявил, что не будет участвовать в грязных политических играх.



"Кто может мне что-то предъявить из "Единого национального движения" или "Грузинской мечты"? "Европейская Грузия" сейчас ушла от Миши (Михеила Саакашвили — ред.), когда Миша уехал за границу. Тогда, когда он был здесь, никто не осмеливался уходить. Или "Грузинская мечта" может мне что-то предъявлять?" — сказал Маргвелашвили.



Так президент прокомментировал слова ведущего о том, что многие считают, что ему не хватает смелости для принятия решения.



При этом Маргвелашвили обвинил правящую партию в смене ценностей.



"Речь не идет о смене команды, а о смене ценностей. Когда мы говорили о том, что за кражу двух куриц нельзя сажать человека в тюрьму и давать ему 20 лет. Меня не должны критиковать за то, что я выпускаю людей из тюрьмы (путем амнистии — ред.). Когда мы говорили "не прослушивай", тогда меня не должны критиковать за вето на закон о прослушке", — сказал Маргвелашвили.















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