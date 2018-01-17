Абашидзе о предстоящей встрече с Карасиным

17.01.2018 12:56 На встрече с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным в Праге будут рассмотрены темы, традиционные для данного формата, сказал спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе



В условиях отсутствия дипломатических отношений диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч в Праге Абашидзе и Карасина.



"У нас своя, ставшая уже традиционной, повестка дня — торгово-экономические связи, транспортные коммуникации, туризм, определенные гуманитарные темы. Это наша конкретная, практическая, сфокусированная повестка дня. Более сложные темы политического характера обсуждаются в Женеве", — сказал Абашидзе Sputnik Грузия.



Очередная встреча в Праге состоится 31 января. Предыдущая встреча Абашидзе и Карасина состоялась 16 ноября.















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