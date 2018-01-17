Маргвелашвили: Система, которая была создана Михаилом Саакашвили, вместо разрушения утвердилась и стабилизировалась

17.01.2018 13:08 То, что я думал – изменится, наоборот утвердилось, стабилизировалось, - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в эфире телеканала «Рустави-2».



По словам президента, система, которая была создана Михеилом Саакашвили, вместо разрушения утвердилась и стабилизировалась.



«Саакашвили, который возвел всю эту систему – прокуратура со своими традициями, суд со своими традициями, создана им так, что после нашего прихода к власти вообще не разрушилась и, то, что я думал – изменится, наоборот утвердилась и стабилизировалась, и служат исправно интересам Миши», - заявил Георгий Маргвелашвили.















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