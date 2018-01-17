В Турции сняли ограничения на посещение Турции гражданами Грузии

17.01.2018 13:18 Министры внутренних дел Грузии и Турции Георгий Гахария и Сулейман Сойлу по телефону договорились о приостановлении ограничений на посещение Турции для граждан Грузии. Об этом сообщается в заявлении МВД Грузии.



«Стороны договорились, что соответствующие ведомства Грузии и Турции продолжат консультации в связи с задействованными с 1 января 2018 года регуляциями для пересечения государственной границы Турции, до завершения которых эти регуляции не будут распространяться на граждан Грузии», — уточняется в заявлении.



В МВД Грузии также сообщили, что министр внутренних дел Турции в начале года прибудет в Грузию с визитом для обсуждения, в том числе, вопроса пересечения границы гражданами Грузии.

Как уже сообщалось, недавно власти Турции приняли решение, согласно которому, один переход в оба конца через границу будет считаться за день пребывания в Турции. Правила всутпили в силу с 1 января 2018 года.



Ранее отсчет пребывания в Турции для иностранцев начинался после полных суток, проведенных на территории страны.



По истечению срока законного пребывания в Турции – 90 дней из 180, иностранцы должны получить вид на жительство в Турции и, таким образом, продлить свое нахождение в стране.



Между тем этим решением недовольны жители Аджарии, работающие в городах Турции неподалеку от границы и практически ежедневно пересекающие таможенный пункт и остающиеся на территории Турции всего несколько часов.



Они провели акции протеста близ таможенно-пропускного пункта «Сарпи» на грузино-турецкой границе и заявили, что из-за введенных ограничений могут остаться без средств к существованию.



Протестующие в Сарпи граждане Грузии заявляют, что подобный режим принудит их оформлять визы для поездок в Турцию и приведет к дополнительным финансовым затратам. В связи с этим они попросили турецкие власти сделать исключение для граждан Грузии.















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