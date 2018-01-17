Маргвелашвили: Запад был в шоке – мы судили Саакашвили за пиджаки

17.01.2018 13:18 Т. н. “дело пиджаков” в отношении бывшего президента Михеила Саакашвили не раз ставило Грузию в неловкое положение на международной арене. Такое заявление сделал действующий президент страны Георгий Маргвелашвили в интервью телекомпании “Рустави-2”.



По его словам, на встречах высокого уровня он часто слышал вопрос: “Вы действительно судите президента за пиджаки?” Речь идет о приобретении экс-главой государства за казенный счет семи пиджаков и кашемирового пальто общей стоимостью 50 тысяч долларов, что стало поводом к обвинению Саакашвили в растрате государственных средств.



“Европа и Америка были в шоке, ведь Михеил Саакашвили, оказывается, пиджаки купил”.



За пределами Грузии “дело пиджаков” было воспринято как некий стандарт, в результате чего розыск по красному циркуляру Интерпола многих бывших высокопоставленных чиновников был приостановлен, считает Маргвелашвили.



“К примеру, Адеишвили (Зураб Адеишвили – бывший министр юстиции и генеральный прокурор Грузии, – прим. СОВЫ). Почему был приостановлен его розыск? Потому что там увидели этот политический стандарт”, – отметил президент.



“Мне тогда казалось, что мы живем в разных Грузиях. Неужеди я противостоял Саакашвили из-за пиджаков и суши? Неужели мне не нравилось “Национальное движение” из-за того, что они покупали дорогие суши? В этом была проблема? У меня складывается впечаатление, что политическая реальность в головах некоторых людей переживает удивительную деформацию. Мне не нравилось очень конкретные вещи: то, что телевидения брали штурмом, что после митингов на улицах оставались погибшие, что в тюрьмах оказалось столько людей. Но после всего этого я отправляюсь в Европу, и меня там спрашивают: вы были в оппозиции, потому что президент купил неправильные пиджаки?”, – посетовал Маргвелашвили.



Ранее президент уже выступал с заявлениями, которые в правящей коалиции “Грузинская мечта” воспринимали как попытки оправдать действия своего предшественника. В Главной прокуратуре даже намекнули, что когда-нибудь и к нынешнему главе государства могут возникнуть вопросы.



СОВА











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