Посол Евросоюза: поддержка ЕС в Грузии статична

17.01.2018 13:23 Если сокращение числа сторонников вступления Грузии в Евросоюз будет иметь долгосрочную тенденцию, на это стоит внимание. Но пока ситуация не вызывает опасений. Посол ЕС в Грузии Янош Херман прокомментировал результаты исследования Национального демократического института (NDI). Опрос зафиксировал незначительное уменьшение числа граждан, поддерживающих идею членства в Евросоюзе.



“Есть различные опросы о поддержке Евросоюза. Эта поддержка статична, но иногда она увеличивается или уменьшается, диапазон колебаний либо растет, либо сокращается. Не думаю, что стоит искать какие-то конкретные причины”, – заявил посол ЕС.



Янош Херман призвал организации, занимающиеся изучением общественного мнения, и политологов проанализировать результаты исследования.















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