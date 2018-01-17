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Посол Евросоюза: поддержка ЕС в Грузии статична


17.01.2018   13:23
Если сокращение числа сторонников вступления Грузии в Евросоюз будет иметь долгосрочную тенденцию, на это стоит внимание. Но пока ситуация не вызывает опасений. Посол ЕС в Грузии Янош Херман прокомментировал результаты исследования Национального демократического института (NDI). Опрос зафиксировал незначительное уменьшение числа граждан, поддерживающих идею членства в Евросоюзе.

“Есть различные опросы о поддержке Евросоюза. Эта поддержка статична, но иногда она увеличивается или уменьшается, диапазон колебаний либо растет, либо сокращается. Не думаю, что стоит искать какие-то конкретные причины”, – заявил посол ЕС.

Янош Херман призвал организации, занимающиеся изучением общественного мнения, и политологов проанализировать результаты исследования.






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