|
Посол Евросоюза: поддержка ЕС в Грузии статична
17.01.2018 13:23
Если сокращение числа сторонников вступления Грузии в Евросоюз будет иметь долгосрочную тенденцию, на это стоит внимание. Но пока ситуация не вызывает опасений. Посол ЕС в Грузии Янош Херман прокомментировал результаты исследования Национального демократического института (NDI). Опрос зафиксировал незначительное уменьшение числа граждан, поддерживающих идею членства в Евросоюзе.
“Есть различные опросы о поддержке Евросоюза. Эта поддержка статична, но иногда она увеличивается или уменьшается, диапазон колебаний либо растет, либо сокращается. Не думаю, что стоит искать какие-то конкретные причины”, – заявил посол ЕС.
Янош Херман призвал организации, занимающиеся изучением общественного мнения, и политологов проанализировать результаты исследования.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна