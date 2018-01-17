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В «Грузинской мечте» на пост президента вновь называются кандидатуры Георгия Квирикашвили и Давида Сергеенко
17.01.2018 14:49
В правящей партии предполагаемые кандидаты в президенты рассматриваются из состава кабмина. В частности, речь идет о возможном представлении на пост главы государства премьер-министра Георгия Квирикашвили, а также – главы Минздрава Давида Сергеенко.
Депутаты от «Грузинской мечты» на данном этапе воздерживаются от открытого комментария. Кулуарно же они не исключают того, что в ближайшем будущем Квирикашвили начнет подготовку к президентским выборам. Вместе с тем, по их пояснению, предполагаемые кандидаты в президенты рассматриваются лишь на уровне неофициальных разговоров и официальные консультации по этой теме не начинались.
В октябре 2018 года грузинские избиратели изберут президента страны – разово, сроком на 6 лет. Согласно новой Конституции, это будут последние президентские выборы, когда решение по избранию президента принимается избирателем.
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