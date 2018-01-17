Зураб Патарадзе сделал заявление о приостановке ограничений на границе с Турцией

17.01.2018 15:09 Председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе сделал заявление по принятому вчера решению о приостановке ограничений для граждан Грузии на государственной границе с Турцией.



Как отметил Патарадзе, до завершения консультаций передвижение между Грузией и Турцией продолжится в привычном режиме.



«Хочу поделиться с гражданами нашей страны, особенно жителями нашего региона, радостной информацией, что передвижение между Грузией и Турцией продолжится в привычном режиме. Как вы знаете, вчера состоялся телефонный разговор между министром внутренних дел Грузии и его турецким коллегой, прошли встречи руководителей Артвинской губернии и правительства Аджарской Автономной Республики. Двухсторонние переговоры принесли результаты.



Соответствующие ведомства Грузии и Турции продолжат консультации, до завершения которых, новые регуляции не будут распространяться на граждан Грузии», — заявляет председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе.















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