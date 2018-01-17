Чичинадзе: Если бы крестьянин любил учиться, то поверьте мне, он нашел бы другое место в жизни

17.01.2018 16:06 «Если бы крестьянин любил учиться, то поверьте мне, он нашел бы другое место в этой жизни» — с этими словами депутат от парламентского большинства Давид Чичинадзе обратился на заседании аграрного комитета к заместителю министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Геле Ханишвили.



Ханишвили заявил во время рассмотрения государственной программы по борьбе с мраморным клопом, что во всей Западной Грузии не оказалось ни одного фермера, который бы обработал свой земельный участок и урожай следуя инструкциям министерства.



«Если бы крестьянин любил учиться, то поверьте мне, он нашел бы другое место в этой жизни. Если есть 230 тысяч участков, можно было создать службу мобилизации. В принципе, если выделить на каждого члена по сто лари, мы бы уложились в 25 миллионов. Мы знаем, что платим гораздо больше денег за программы, а время идет и они становятся неэффективными», — заявил Давид Чичинадзе.



По словам депутата «Грузинской мечты», государство более активно должно участвовать в процессе выращивания урожая.















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