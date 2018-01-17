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Председатель парламента Грузии встретился с президентом Латвии


17.01.2018   16:08
Председатель парламента Грузии завершил официальный визит в Латвию.

Последнюю встречу Ираклий Кобахидзе провел с президентом страны Раймондом Вейонисом.

Речь шла о 25-летних дипломатических отношениях Грузии и Латвии и сотрудничестве между странами. Стороны рассмотрели процесс интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры и успех в этом направлении.

На встрече говорили о положении на оккупированных территориях Грузии и вызовах с точки зрения безопасности в регионе.

В беседе с журналистами Ираклий Кобахидзе подвел итоги официального визита и отметил, что встречи с коллегами были интересными и дружескими.






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