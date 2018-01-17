Джанелидзе: Приезд Бибилова в Сербии и Боснии и Герцеговине оценивают как визит частного лица

17.01.2018 16:15 По словам министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе, правительства Сербии и Боснии и Герцеговины уважают территориальную целостность Грузии и оценивают приезд т.н. президента оккупированной т.н. Южной Осетии как визит частного лица.



«Да, есть попытки, чтобы Российская федерация максимально способствовала различным путешествиям оккупационных режимов. Эти визиты оценили центральные власти Сербии и Боснии и Герцеговины. Они уважают территориальную целостность и суверенитет Грузии. У нас есть очень растущие отношения с обоими государствами. Этот визит был воспринят, как визит частного лица, и в том числе и та встреча, которая состоялась с Партиархом Сербским. Над этим вопросом работают оба наших посольства и уже осуществилось соответствующее реагирование со стороны этих государств», — заявил Михаил Джанелидзе.



Как известно, де-факто президент оккупированной т.н. Южной Осетии Анатолий Бибилов 8-13 января находился в Республике Сербской в составе федерации Боснии и Герцоговины. В рамках «визита» Бибилов встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком и Патриархом Сербским Иренеем.



Как заявил в разговоре с Первым каналом чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Греции аккредитованный также и в Республике Сербской Иосеб Нанобашвили, Патриарх заверил его, что принял Бибилова как обычного христианина.



Отделение по внешним делам патриархии Грузии направило письмо, в котором потребовало объяснений в связи со встречей с Анатолием Бибиловым.



Министерство иностранных дел Боснии и Герцеговины сделало заявление 11 января в связи с визитом в Руспублику Српска (Republika Srpska) делегации сепаратистского де — факто режима Цхинвальского региона и заявило, что визит делегации оккупированной т.н. т.н. Южной Осетии в Баня-Лука нанес ущерб международному имиджу республики Српска, и обесценил ее значение и международный статус. В заявлении также говорилось, что официальные государственные ведомства не были информированы об этом визите.















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