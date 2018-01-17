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Парламенты Грузии и Латвии подписали Меморандум о стратегическом партнерстве


17.01.2018   16:47
Ираклий Кобахидзе и Инара Мурниеце, 16 января, 2018. Фото:: saeima.lv

Председатель Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который 15-17 января с официальным визитом посещает Латвию, встретился со своей латвийской коллегой Инарой Мурниеце, а также с министром иностранных Эдгарсом Ринкевичем и министром экономики и Арвилсом Ашераденсом.

Председатели парламентов обсудили межпарламентские отношения и планы сотрудничества на будущее, а также европейские и евроатлантические устремления Грузии. Кобахидзе поблагодарил Мурниеце за поддержку Грузии со стороны парламента Латвии.

Мурниеце воспользовалась возможностью и в очередной раз выразила поддержку от имени своей страны западным устремлениям Грузии, а также в отношении ее суверенитета и территориальной целостности.

Кобахидзе и Мурниеце подписали Меморандум о стратегическом партнерстве между Парламентом Грузии и Сеймом Латвии. Меморандум предусматривает углубление межпарламентских отношений, координированное сотрудничество в международных парламентских организациях и активизацию программ по обмену для сотрудников парламентов.

По информации Парламента Грузии, сотрудничество между Грузией и Латвией назвала партнерством, «основанным на ценностях» и отметила, что «основным фокусом нашего сотрудничества является стремление к демократии, евроатлантической интеграции, а также наши культурные ценности и связи». Спикер Сейма Латвии обещала Грузии «твердую» поддержку и в будущем.

На встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичем Кобахидзе назвал Латвию «выдающимся и верным другом», и на встрече обсудил «тяжелую гуманитарную ситуацию» в оккупированных регионах Грузии.

Ринкевич положительно оценил саммит Восточного партнерства, прошедший в ноябре 2017 года, и подчеркнул значение принятого на саммите документа «20 результатов к 2020 году» в деле реального сотрудничества между ЕС и странами-партнерами ЕС. Он также призвал Грузию, продолжить процесс реформ, «особенно в области правосудия, верховенства закона, хорошего управления и экономики».

Министр экономики Латвии Арвилс Ашераденс заявил после встречи с Кобахидзе, что они обсудили инициативу «Один пояс, один путь», а также пути улучшения двустороннего сотрудничества в будущем, - сообщает Парламент Грузии.

Ираклий Кобахидзе также встретился с председателем Конституционного суда Латвии Инетой Зиемеле. В конце визита он провел переговоры с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом.

Civil Georgia





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