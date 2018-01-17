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Джанелидзе: Есть попытка Российской Федерации максимально содействовать поездкам представителей оккупационных режимов


17.01.2018   17:19
Есть попытка Российской Федерации максимально содействовать разным поездкам представителей оккупационных режимов - заявил министр иностранных дел Грузии, вице-премьер Михаил Джанелидзе, комментируя вопрос поездки де-факто президента оккупированной т.н. Южной Осетии Анатолия Бибилова в Боснию-Герцеговину и Сербию.

"Эти визиты в Сербию и Боснию-Герцеговину оценили центральные власти. Они уважают территориальную целостность и суверенитет Грузии. У нас очень растущие позитивные отношения с обоими государствами. Этот визит, и в том числе встреча, которая состоялась с патриархом Сербии, был воспринят, как визит частного лица. Над этим вопросом очень активно работали оба наших посольства, и уже произошло соответствующее реагирование со стороны этих государств"- заявил Михаил Джанелидзе.

Как известно, де-факто президент оккупированной т.н. Южной Осетии Анатолий Бибилов с 8 по 13 января включительно находился в Республике Сербской. В рамках "визита" Бибилов встретился с президентом сербов Милорадом Додиком и патриархом Сербским Иринеосом.









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