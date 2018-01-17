Хухашвили: Определенные группы в "Грузинской мечте" постараются лоббировать своих кандидатов в президенты, и все это примет вид подковерных интриг и козней

17.01.2018 18:08 Кандидатуры Георгия Квирикашвили и Давида Сергеенко на пост президента вполне рассматриваемые, но в "Грузинской мечте" найдется пара-тройка группы, у которых будут альтернативные кандидаты - заявил эксперт Гия Хухашвили "Интерпрессньюс".



По словам Хухашвили, в "Грузинской мечте" есть группы, которые, исходя из групповых интересов, постараются лоббировать своих кандидатов и "все это примет вид подковерных интриг и козней".



"Все считают, что центр принятия решения находится где-то на стороне, и постараются предложить этому центру свои варианты. Все превосходно понимают, что ни у одной группы нет независимо ресурса на то, чтобы провести своего кандидата, если это не будет одобрено где-то в другом месте"- заявил Хухашвили изданию.



В то же время, по его мнению, в течение последнего периода развития политического процесса Георгий Квирикашвили вполне логически проявлялся, как кандидат в президенты.



"Он исчерпал свою фасадную деятельность, когда демонстративно сказал, что политика, то есть управление страны, было ни его делом, и его дело разговор о любви и понимании. Квирикашвили не может полноценно исполнять возложенную на него функцию.

Соответственно, исходя из того, что функции президента в большей степени представительские, чем прямые управленческие, его перемещение на позицию президента было логичным. Но инциденты, имевшие место в последнее время, начиная с ругани и продолжая неадекватными реакциями на разные происшествия, будь то эпизоды, связанные с Шота Шалелашвили и "Уцноби", явствуют о том, что Квирикашвили достаточно напряжен из-за этих разговоров. Этими инцидентами он косвенно говорил, что не был согласен с таким развитием процессов. Невзирая на то, что он не может полноценно исполнять свою функцию, и не отвечает взятому обязательству, ему все же нравится сидеть в этом кресле"- отметил Хухашвили.



Предположительные кандидаты в президенты в правящей партии рассматриваются из состава кабинета министров. По-прежнему идет разговор о возможном выдвижении на пост главы государства премьер-министра Георгия Квирикашвили, а также министра здравоохранения Давида Сергеенко.



Депутаты "Грузинской мечты" на данном этапе воздерживаются от откровенных комментариев по данному вопросу, а в кулуарах говорят, что не исключено, что Квирикашвили в скором будущем начнет подготовку к президентским выборам. В то же время по их словам предположительные кандидаты в президенты пока рассматриваются только на уровне неофициальных разговоров, и официальные консультации на эту тему пока не начинались.



В октябре 2018 года избиратели Грузии одноразово выберут президента сроком на 6 лет. С учетом новой конституции, это будут последние президентские выборы, где решение о выборе главы государства принимают избиратели.

















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