Председатель парламента Грузии встретится с президентом и премьером Украины

17.01.2018 18:34 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе 17-19 января посетит с официальным визитом Украину.



Как сообщили в парламенте Грузии, в рамках визита первую встречу Ираклий Кобахидзе проведет с председателем Верховной Рады Украины. После встречи председатели парламентов двух стран сделают совместные заявления для прессы.



Председатель парламента Грузии встретится с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и главой МВД Павлом Климкиным.



«Ираклий Кобахидзе вместе с членами делегации возложит венки к Мемориалу Героям Небесной Сотни и Могиле Неизвестного Солдата в Киеве, а также примет участие в церемонии почтения памяти жертв голодомора в Украине.



В рамках визита председатель парламента Грузии и члены делегации посетят Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник и Музей исторических драгоценностей Украины», - говорится в информации, распространенной парламентом Грузии.



В составе делегации члены грузинского парламента: Серги Капанадзе, Софио Кацарава, Каха Кучава, Мамука Мдинарадзе, Давид Матикашвили, Георгий Мосидзе и начальник кабинета председателя парламента Грузии Николоз Самхарадзе.

















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