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Реорганизация в мэрии Тбилиси и городских службах завершится в феврале
17.01.2018 18:44
Реорганизация в мэрии Тбилиси и городских службах завершится к 20 февралю.
Об этом журналистам заявил мэр Тбилиси.
По словам Кахи Каладзе, процесс проходит в соответствии с законом.
«Сколько человек покинут должности или сколько новых кадров появятся, общественность узнает об этом после завершения процесса», — заявил мэр Тбилиси.
Каха Каладзе говорит, что в процессе реорганизации, так же как и в ходе отбора новых кадров, главный акцент будет сделан на профессионализм, опыт и честность.
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