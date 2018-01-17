Реорганизация в мэрии Тбилиси и городских службах завершится в феврале

17.01.2018 18:44 Реорганизация в мэрии Тбилиси и городских службах завершится к 20 февралю.



Об этом журналистам заявил мэр Тбилиси.



По словам Кахи Каладзе, процесс проходит в соответствии с законом.



«Сколько человек покинут должности или сколько новых кадров появятся, общественность узнает об этом после завершения процесса», — заявил мэр Тбилиси.



Каха Каладзе говорит, что в процессе реорганизации, так же как и в ходе отбора новых кадров, главный акцент будет сделан на профессионализм, опыт и честность.















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