Парламент Молдавии рассмотрит инициативу о выходе республики из СНГ

17.01.2018 19:01 Депутаты парламента Молдавии от фракции Либеральной партии зарегистрировали в законодательном органе проект постановления о денонсировании Соглашения о создании СНГ.



Как сообщает Sputnik Молдова, данную инициативу поддержали только пятеро депутатов от фракции из девяти (всего в парламенте республики 101 депутат).



В пояснительной записке к документу отмечается, что «взаимовыгодные экономические отношения с государствами-членами СНГ будут продвигаться и в дальнейшем путемподписания новых двусторонних договоров».



В Демократической партии, которой принадлежит 41 место в парламенте, отметили, что «демократы никогда не говорили о выходе из СНГ», а либералы «никогда не скрывали своих планов».



«И, возможно, это является уже некой предвыборной кампанией», — прокомментировал инициативу пресс-секретарь демократов Виталий Гамурарь.



По его словам, демократы «никогда не видели проблем в том, что в процессе европейской интеграции сохранить свои отношения в рамках стран бывшего Советского союза».















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