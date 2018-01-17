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Парламент Молдавии рассмотрит инициативу о выходе республики из СНГ


17.01.2018   19:01
Депутаты парламента Молдавии от фракции Либеральной партии зарегистрировали в законодательном органе проект постановления о денонсировании Соглашения о создании СНГ.

Как сообщает Sputnik Молдова, данную инициативу поддержали только пятеро депутатов от фракции из девяти (всего в парламенте республики 101 депутат).

В пояснительной записке к документу отмечается, что «взаимовыгодные экономические отношения с государствами-членами СНГ будут продвигаться и в дальнейшем путемподписания новых двусторонних договоров».

В Демократической партии, которой принадлежит 41 место в парламенте, отметили, что «демократы никогда не говорили о выходе из СНГ», а либералы «никогда не скрывали своих планов».

«И, возможно, это является уже некой предвыборной кампанией», — прокомментировал инициативу пресс-секретарь демократов Виталий Гамурарь.

По его словам, демократы «никогда не видели проблем в том, что в процессе европейской интеграции сохранить свои отношения в рамках стран бывшего Советского союза».






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