Интреррелигиозный календарь будет издан со шрифтом Брайля

17.01.2018 19:29 К интеррелигиозному календарю добавляется новый формат – Государственное агентство по вопросам религий издаст календарь и со шрифтом Брайля. Презентация издания прошла сегодня. На нем присутствовали представители Союза незрячих, 202-ой школы-пансиона и парламентского комитета по защите прав человека.



По словам председателя Государственного агентства по вопросам религий Зазы Вашакмадзе, такое календарь будет издаваться каждый год, и люди с ограниченным зрением смогут получать информацию о разных религиях в Грузии и их праздниках.



«Это первый случай, когда Агентство представляет календарь со шрифтом Брайля. Мы обещаем населению, что это будет носить ежегодный характер», — заявил Заза Вашакмадзе.





























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