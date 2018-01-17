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Интреррелигиозный календарь будет издан со шрифтом Брайля
17.01.2018 19:29
К интеррелигиозному календарю добавляется новый формат – Государственное агентство по вопросам религий издаст календарь и со шрифтом Брайля. Презентация издания прошла сегодня. На нем присутствовали представители Союза незрячих, 202-ой школы-пансиона и парламентского комитета по защите прав человека.
По словам председателя Государственного агентства по вопросам религий Зазы Вашакмадзе, такое календарь будет издаваться каждый год, и люди с ограниченным зрением смогут получать информацию о разных религиях в Грузии и их праздниках.
«Это первый случай, когда Агентство представляет календарь со шрифтом Брайля. Мы обещаем населению, что это будет носить ежегодный характер», — заявил Заза Вашакмадзе.
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