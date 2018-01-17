Абашишвили: Очевидно "Грузинская мечта" готовится к внутриполитическому праймеризу

17.01.2018 20:36 Очевидно "Грузинская мечта" готовится к внутриполитическому праймеризу. Оба (Георгий Квирикашвили и Давид Сергеенко) достойные кандидаты, и мы с удовольствием будем наблюдать за этим процессом - так отозвался начальник администрации президента Георгий Абашишвили на информацию о том, что в правящей партии на пост президента рассматривают кандидатуры премьер-министра Георгия Квирикашвили, а также министра здравоохранения Давида Сергеенко.



Касательно того, примет ли участие действующий президент в будущих президентских выборах, по словам Абашишвили, это должен решить собственно Георгий Маргвелашвили.



По информации "Интерпрессньюс", в правящей партии рассматривают предположительных кандидатов в президенты из состава кабинета министров. По-прежнему идет разговор о возможном выдвижении на пост главы государства премьер-министра Георгия Квирикашвили, а также министра здравоохранения Давида Сергеенко.



В октябре 2018 года избиратели Грузии одноразово выберут президента сроком на 6 лет. С учетом новой конституции, это будут последние президентские выборы, где решение о выборе главы государства принимают избиратели.

















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