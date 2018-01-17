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МИД: В дело задержанных в Ливии грузин кроме министерства включены миссия Грузии в ООН, а также посольства в Египте, Турции, Греции, и Италии


17.01.2018   21:08
Министерство иностранных дел Грузии, консульский департамент активно включен в дело задержанных в Ливии грузинских моряков. Консульство поддерживает постоянную связь как с задержанными, так и членам их семей - заявили "Интерпрессньюс" во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД пояснили, что в процесс одновременно включены как центральный аппарат министерства, так и миссия Грузии в ООН, посольства Грузии в Египте, Турции, Греции и Италии.

"В то же время для обеспечения гуманитарных условий грузинских моряков Министерство иностранных дел обратилось к посольствам Венгрии, Турции, и Италии в Ливии. На основании просьбы грузинской стороны турецкая сторона снабдила задержанных водой и продовольствием, в том числе оказала неотложную медицинскую помощь одному из задержанных.

Мы систематически получаем информацию о течении расследования, и состоянии заключенных как из посольства Грузии в Египте, так и от представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Ливии, непосредственно задержанных, и включенного в процесс адвоката. С целью защиты интересов и прав задержанных, МИД избрал адвоката, который провел соответствующие действия: ознакомился со следственными материалами, несколько раз посетил задержанных, предпринял определенные действия с целью их защиты, и в настоящее время активно включен в процесс.

Посольство Грузии в Ливии также потребовало встречи с руководством Ливии в связи с данным вопросом. Следует отметить, что в Ливии до сих пор сложное военно-политическое положение, что в том числе осложняет своевременное и эффективное проведение следственного процесса граждан Грузии, но, несмотря на существующую обстановку, мы используем все рычаги и средства с целью защиты прав наших граждан"- заявили в Министерстве иностранных дел Грузии.






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