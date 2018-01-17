Министр юстиции Грузии ознакомила Карибские страны с достижениями страны

17.01.2018 21:15 Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани ознакомила участников саммита "Правление XXI века" из стран Карибского бассейна с концепцией работы Домов юстиции и Общественных центров, говорится в сообщении на сайте Минюста Грузии.



Саммит, на который Цулукиани отправилась в понедельник, проходит в Антигуа и Барбуда. Дома юстиции — это госучреждения Грузии, где по принципу "одного окна" в кратчайшие сроки оформляют и выдают документы, начиная от паспортов и различных свидетельств до регистрации предприятий и оформления сделок. Дома юстиции работают в крупных городах, а в селах и районных центрах вместо них функционируют Общественные центры.



"Если вы живете в одном из 51 сел Грузии, где функционируют Общественные центры, сможете, не выходя из села, получить все сервисы, которые выдаются в Домах юстиции больших городов (свидетельства о рождении, браке, удостоверения личности, паспорт, регистрация собственности и прочее); кроме того сможете воспользоваться библиотекой; свободным интернетом; общественным залом, где создана среда, необходимая для собраний и рассмотрения актуальных вопросов, а также тренингов; услугой мобильных операторов и банков", — цитирует Цулукиани пресс-служба Минюста.



Министр отметила, что Грузия в списке лидеров в мировых рейтингах, в том числе открытого правления, верховенства правосудия, простоты ведения бизнеса и прочее.



"Из одной из самых коррумпированных стран мира Грузия стала страной с низким показателем коррупции. Сегодня Грузия является председателем "Партнерства Открытое правительство (OGP)", что является международным признанием вышеуказанных достижений", — сказала Цулукиани.



Глава грузинского Минюста пригласила представителей стран Карибского бассейна на саммит в Тбилиси.



"Этим летом мы будем принимать глобальный саммит OGP в Тбилиси, куда я, как председатель исполнительного комитета партнерства, имею честь от имени своего правительства пригласить страны Карибского моря", — добавила она.



Рабочий визит Цулукиани в Антигуа и Барбуда завершится 19 января.



Саммит "Правление XXI века" организован правительством Антигуа и Барбуда совместно с Карибским телекоммуникационным объединением. Саммит проходит впервые и направлен на эффективное использование цифровых технологий в области гражданских сервисов.















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