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МИД Грузии активно подключен к делу задержания грузинских моряков
17.01.2018 22:47
Министерство иностранных дел Грузии, консульский департамент активно подключены к делу задержания грузинских моряков. Консульство на постоянной связи как с задержанными, так и членами их семей, - об этом сообщилив МИДе.
Как поясняют в ведомстве, в процесс одновременно вовлечены как центральный аппарат министерства, так и миссия Грузии в ООН, посольства Грузии в Египте, Турции, Греции и Италии.
«Кроме того, для обеспечения гуманитарных условий грузинских моряков МИД обратился к посольствам Венгрии, Турции и Италии в Ливии. Турецкая сторона на основании просьбы грузинской стороны снабдила задержанных водой и продовольствием, в том числе одному из задержанных была оказана неотложная медицинская помощь.
…С целью защиты и прав задержанных внешнеполитическое ведомство подобрало адвоката, который произвел соответствующие действия: ознакомился со следственными материалами, несколько раз проведал задержанных, с целью их защиты осуществил конкретные действия и сейчас активно вовлечен в процесс.
Посольство Грузии в Египте в связи с указанным обратилось к руководству Ливии с просьбой о встрече. Подчеркнуто, что в Ливии до этого времени сохраняется сложная военно-политическая обстановка, что осложняет, в том числе своевременное и эффективное ведение следственного процесса, связанного с грузинскими гражданами, однако, несмотря на существующую обстановку, мы пользуемся всеми рычагами и возможностями с целью защиты прав наших граждан», - поясняют в МИДе.
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