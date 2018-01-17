МИД Грузии активно подключен к делу задержания грузинских моряков

17.01.2018 22:47 Министерство иностранных дел Грузии, консульский департамент активно подключены к делу задержания грузинских моряков. Консульство на постоянной связи как с задержанными, так и членами их семей, - об этом сообщилив МИДе.



Как поясняют в ведомстве, в процесс одновременно вовлечены как центральный аппарат министерства, так и миссия Грузии в ООН, посольства Грузии в Египте, Турции, Греции и Италии.



«Кроме того, для обеспечения гуманитарных условий грузинских моряков МИД обратился к посольствам Венгрии, Турции и Италии в Ливии. Турецкая сторона на основании просьбы грузинской стороны снабдила задержанных водой и продовольствием, в том числе одному из задержанных была оказана неотложная медицинская помощь.



…С целью защиты и прав задержанных внешнеполитическое ведомство подобрало адвоката, который произвел соответствующие действия: ознакомился со следственными материалами, несколько раз проведал задержанных, с целью их защиты осуществил конкретные действия и сейчас активно вовлечен в процесс.

Посольство Грузии в Египте в связи с указанным обратилось к руководству Ливии с просьбой о встрече. Подчеркнуто, что в Ливии до этого времени сохраняется сложная военно-политическая обстановка, что осложняет, в том числе своевременное и эффективное ведение следственного процесса, связанного с грузинскими гражданами, однако, несмотря на существующую обстановку, мы пользуемся всеми рычагами и возможностями с целью защиты прав наших граждан», - поясняют в МИДе.















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