Саакашвили: Создав антикоррупционный суд, Порошенко создал "гілляку" для себя и своего окружения

17.01.2018 22:52 Создав антикоррупционный суд, Порошенко создал "гілляку" для себя и своего окружения. Об этом заявил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в эфире "Большого вечера" на телеканале NEWSONE.



По мнению политика, письма международных партнеров показывают, что к Порошенко - "ноль" доверпия международного общества.



"Когда уже эти письма не только ему пишут, но и открыто публикуют в тот же день и говорят: "Вы нас обманули! Вы, президент Украины, нас обманули! Это не то, что Вы нам обещали!" - подчеркнул Саакашвили.















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