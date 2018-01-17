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Суд разрешил Порошенко не показывать указ о лишении Саакашвили гражданства
17.01.2018 22:53
Киевский окружной административный суд постановил, что Администрация президента имела право не показывать указ о прекращении гражданства третьего президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом сообщает проект "Доступ к правде".
Так, 16 января суд отказал истцу, юристу Александру Павличенко, в удовлетворении иска, в котором шла речь о восстановлении нарушенного права на информацию со стороны АП, которая отказалась показать в ответ на запрос копию документа о прекращении гражданства Саакашвили.
На данный момент судьей объявлена резолютивная часть решения, мотивационная будет обнародована через 10 дней.
Отмечается, что в суде представитель АП Оксана Мышковец подчеркивала, что распорядитель информации не обязан ретушировать в документах конфиденциальную информацию.
При этом, такой пункт является прямым требованием Закона Украины "О доступе к публичной информации" , где сказано, что ограничению подлежит информация, а не документ.
Она также интересовалась у Павличенко, что такое "трехсложный тест", который, согласно закону, является единственным правовым основанием для отказа в предоставлении информации.
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