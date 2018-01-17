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В Кишиневе пройдет встреча спикеров парламентов Грузии, Украины, Польши, Румынии и стран Балтии
17.01.2018 23:06
Главы парламентов стран Балтийского и Черноморского регионов проведут встречу в Кишиневе через месяц, сообщил в среду председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
"По нашей инициативе, я и глава грузинского парламента активно инициируем сотрудничество на региональном уровне со странами, которые имеют совместную границу с Россией. В частности, по нашей инициативе чуть больше чем через месяц мы планируем встречу в Кишиневе, куда должны прибыть спикеры как Грузии, Украины, так и Польши, Литвы, Латвии, Румынии - то есть всех стран Балто-Черноморского региона", - сказал А.Парубий на совместном с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе брифинге в среду в Киеве.
По его словам, эта встреча состоится для того, чтобы продемонстрировать совместную позицию относительно России, а также поддержать европейские стремления Молдавии
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