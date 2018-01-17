Министр юстиции Грузии созовет межведомственный координационный совет по борьбе с наркоманией в ближайшие дни

17.01.2018 23:14 По словам Теи Цулукиани, будет приветствоваться, если работа над вопросом наркополитики вернется к тому межведомственному формату, который активно работал над вопросом, — так откликнулась министр юстиции, находящаяся с визитом в странах Карибского моря, на то заявление министра внутренних дел, в котором Георгий Гахария попросил Тею Цулукиани созвать заседание межведомственного координационного совета по борьбе с наркоманией.



По информации министерства юстиции, Тея Цулукиани созовет заседание межведомственного координационного совета по борьбе с наркоманией в ближайшие дни, по возвращении из стран Карибского моря, где она находится с официальным визитом.



Министр внутренних дел обратился сегодня к министру юстиции с просьбой созвать заседание межведомственного координационного совета по борьбе с наркоманией. Как заявил Гахария, «это будет одним из важнейших форматов, в котором можно достигнуть серьезного прогресса».



Координационный совет по борьбе с наркоманией является межведомственным органом, цель которого – снижение ущерба, вызванного незаконным потреблением наркотических веществ.



Координационный совет определяет общую политику борьбы против наркомании, разрабатывает стратегию и план действий страны и осуществляет мониторинг его исполнения.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

