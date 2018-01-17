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Прокуратура Грузии призывает президента воздержаться от призывов по конкретным делам
17.01.2018 23:15
Заявления президента и представителей его администрации явно оставляют впечатление, что они пытаются совместить функции других ветвей власти, прокуратуры и суда, что однозначно выходит за рамки их компетенции, — об этом говорится в заявлении прокуратуры.
В ведомстве заявляют, что производство по уголовным делам и уголовное преследование является эксклюзивным правомочием прокуратуры. В заявлении говорится, что прокуратура Грузии и прокуроры в своей деятельности являются независимыми и подчиняются лишь закону. Институционная независимость прокуратуры гарантирована конституцией Грузии и законодательством, а вмешательство в деятельность прокуратуры является недопустимым и карается законом.
«Заявления, сделанные по конкретным делам, по которым проведено многостороннее и полноценное расследование, а также ведутся рассмотрения в суде и существуют обвинительные приговоры суда, являются некомпетентными, субъективными и ставят целью введение общества в заблуждение», — говорится в заявлении.
Прокуратура Грузии призывает президента воздержаться от призывов к прокурорам в связи с конкретными уголовными делами.
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