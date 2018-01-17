Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Парубий: Общим вызовом Грузии и Украины является агрессия России


17.01.2018   23:27
Грузия и Украина стоят перед общим вызовом и это — российская агрессия, — об этом заявил на совместной пресс-конференции по итогам встречи с председателем парламента Грузии председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

По его словам, на фоне общих вызовов и целей, сотрудничество между Грузией и Украиной является важнейшим.

«Мы хорошо помним 2008 год, когда Грузия предупреждала нас, что после Грузии может настать черед Украины, и это так и произошло. Сегодня мы разделяем тот опыт, который есть у Грузии с этой точки зрения, и продолжаем сотрудничество. Мы знаем, какими могут быть последствия российской агрессии и кроме того, что мы сотрудничаем в этом направлении, мы придаем большое значение развитию регионального сотрудничества.

По нашей инициативе через месяц мы планируем встречу в Кишиневе, куда должны прибыть спикеры парламентов Грузии, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Румынии, то есть всех стран Балтийского и Черноморского регионов, для того чтобы продемонстрировать свою позицию в отношении российской агрессии», — заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Председатель парламента Грузии еще раз выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и говорил об общих целях и вызовах.

Ираклий Кобахидзе отметил, что необходима совместная работа против агрессии, и что обе страны должны стать членами НАТО и Евросоюза.

«Отношения и дружба между нашими народами возлагает на нас особую ответственность, чтобы мы внесли свой вклад в еще большее развитие этих отношений. Благодарю наших украинских друзей за то, что они в течение этих лет неуклонно поддерживали суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Мы тоже еще раз подтверждаем поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы осуждаем аннексию Крыма и агрессивные действия России в восточных регионах Украины», — заявил Ираклий Кобахидзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доходы Грузии от международных транспортных операций сокращаются
США признали Грузию безопасной страной
Финансовый сектор не должен пользоваться «эстонской моделью» - глава «Кавкасус роуд проджект»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Кризис в Сухуми и его возможные последствия
К президентским выборам в РФ в Абхазии откроются 16 избирательных участков
Абашидзе о перспективах начала сообщения через оккупированные Россией территории Грузии
Дело Гиги Отхозория рассмотрит Страсбургский суд
Оккупационная база в Абхазии обзавелась караульными собаками
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главу чеченского «Мемориала» оставили в ИВС до 19 января
Ильхам Алиев: “Южный газовый коридор” станет очередным вкладом в энергобезопасность Европы
Алиев: SOCAR газифицирует Болгарию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна