Парубий: Общим вызовом Грузии и Украины является агрессия России

17.01.2018 23:27 Грузия и Украина стоят перед общим вызовом и это — российская агрессия, — об этом заявил на совместной пресс-конференции по итогам встречи с председателем парламента Грузии председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.



По его словам, на фоне общих вызовов и целей, сотрудничество между Грузией и Украиной является важнейшим.



«Мы хорошо помним 2008 год, когда Грузия предупреждала нас, что после Грузии может настать черед Украины, и это так и произошло. Сегодня мы разделяем тот опыт, который есть у Грузии с этой точки зрения, и продолжаем сотрудничество. Мы знаем, какими могут быть последствия российской агрессии и кроме того, что мы сотрудничаем в этом направлении, мы придаем большое значение развитию регионального сотрудничества.



По нашей инициативе через месяц мы планируем встречу в Кишиневе, куда должны прибыть спикеры парламентов Грузии, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Румынии, то есть всех стран Балтийского и Черноморского регионов, для того чтобы продемонстрировать свою позицию в отношении российской агрессии», — заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.



Председатель парламента Грузии еще раз выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и говорил об общих целях и вызовах.



Ираклий Кобахидзе отметил, что необходима совместная работа против агрессии, и что обе страны должны стать членами НАТО и Евросоюза.



«Отношения и дружба между нашими народами возлагает на нас особую ответственность, чтобы мы внесли свой вклад в еще большее развитие этих отношений. Благодарю наших украинских друзей за то, что они в течение этих лет неуклонно поддерживали суверенитет и территориальную целостность Грузии.



Мы тоже еще раз подтверждаем поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы осуждаем аннексию Крыма и агрессивные действия России в восточных регионах Украины», — заявил Ираклий Кобахидзе.















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