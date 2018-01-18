Цулукиани рассказала о достижениях Грузии на саммите Карибских стран

18.01.2018 11:03 Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани ознакомила участников саммита «Правление XXI века» из стран Карибского бассейна с концепцией работы Домов юстиции и Общественных центров. Об этом сообщает министерство юстиции Грузии.



Рабочий визит Цулукиани в Антигуа и Барбуда начался 16 января и завершится 19 января.



Дома юстиции — это государственные учреждения, где граждане могут в кратчайшие сроки по принципу «одного окна» получить любые документы, которые оформляют государственные структуры: начиная от паспортов и различных свидетельств до регистрации предприятий и оформления сделок. Дома юстиции возводятся в городах, а в селах и районных центрах их функции выполняют Общественные центры.



«Если вы живете в одном из 51 сел Грузии, где функционирует Общественный центр, вы можете не выходя из села получить все сервисы, которые выдаются в Домах юстиции в больших городах – это свидетельства о рождении, браке, удостоверения личности, паспорт, регистрация собственности и прочее. Кроме того, можно пользоваться библиотекой; свободным интернетом; общественным залом, где создана среда, необходимая для собраний и рассмотрения актуальных вопросов, а также тренингов; услугой мобильных операторов и банков», — цитирует Цулукиани пресс-служба Минюста.



«У Грузии лучшие показатели в мировых рейтингах, в том числе открытого правления, верховенства правосудия, простоты ведения бизнеса и прочее. Из одной из самых коррумпированных стран мира Грузия стала страной с низким показателем коррупции. Сегодня Грузия является председателем «Партнерства Открытого правления (OGP)», что является международным признанием вышеуказанных достижений», — отметила Цулукиани.



В сентябре 2017 года премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили официально перенял от президента Франции Эммануэля Макрона председательство в OGP.



Грузия стала сопредседателем организации в мае 2016 года, что предполагало последующее председательство. В декабре прошлого года стало известно, что саммит инициативы



«Партнерство Открытое правительство», в котором объединены 75 стран мира, пройдет в Грузии летом 2018 года. Цулукиани пригласила представителей стран Карибского бассейна на саммит в Тбилиси.



«Этим летом мы будем принимать глобальный саммит OGP в Тбилиси, куда я, как председатель исполнительного комитета партнерства, имею честь от имени своего правительства пригласить страны Карибского моря», — сказала глава Минюста Грузии.



"Новости-Грузия"











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