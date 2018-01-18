Кобахидзе: Наш общий вызов – российская агрессия и оккупация территорий

18.01.2018 11:18 Наш общий вызов – российская агрессия, оккупация территорий и сотрудничество в этом направлении очень важно, - об этом заявил накануне председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием.



«Наш общий вызов – российская агрессия, оккупация территорий и сотрудничество в этом направлении очень важно. Мы должны активно использовать как двусторонние, так и многосторонние форматы сотрудничества для того, чтобы достичь целей и реализовать общие интересы.



Вместе с политическим сотрудничеством очень важно измерение экономического сотрудничества. Много работаем для того, чтобы усилить ресурсы и транзитную стратегическую функцию. Двустороннее сотрудничество Грузии и Украины и в этом плане очень важно», - отметил председатель парламента Грузии.















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