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Саакашвили: Власти ускоряют мою депортацию из Украины


18.01.2018   12:23
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили на следующей неделе может лишиться последних легальных оснований на пребывание в Украине. Об этом он сообщил в эфире телеканала News One, передает Корреспондент.net.

Политик сказал, что Управление государственной миграционной службы (ГМС) в Киевской области обжаловало принятое в его пользу 3 января решение Окружного административного суда Киева, который отказал Саакашвили в признании незаконным решения ГМС об отказе в признании его беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины.

"Они ускоряют "суд по моей депортации" из Украины. У меня было 30 дней на обжалование этого решения. Не подождав эти 30 дней, сама ГМС, которая выиграла суд, подала на свое выигранное решение жалобу и обжалует то, что они выиграли. Это сделано для того, чтобы суд состоялся в понедельник, и во вторник у меня уже не было ни одного легального документа для нахождения в Украине", – пожаловался Саакашвили.
Как сообщает Интерфакс-Украина, на 22 января Киевский апелляционный административный суд назначил рассмотрение апелляции Управления ГМС Украины в Киевской области на решение Окружного админсуда Киева от 3 января. Заседание начнется в 10:00.






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