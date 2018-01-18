Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Парубий: Грузия предупреждала нас, что после нее может настать черед Украины


18.01.2018   12:26
Мы знаем, какой общий вызов перед нашими странами – это российская агрессия, - об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на встрече с председателем правительства Грузии Ираклием Кобахиде.

По его словам, важно региональное сотрудничество между странами, что с одной стороны обеспечит стабильность, а с другой – полноценное членство Грузии и Украины в западных структурах.

«Мы хорошо помним 2008 год, когда Грузия предупреждала нас, что после нее может настать черед Украины, и это так и произошло. Сегодня мы разделяем тот опыт, который есть у Грузии с этой точки зрения, и продолжаем сотрудничество. Мы знаем, какими могут быть последствия российской агрессии и, кроме того, что мы сотрудничаем в этом направлении, мы придаем большое значение развитию регионального сотрудничества. В марте в Кишиневе пройдет встреча председателей парламентов, в которой также примут участие председатели парламентов Латвии, Литвы, Польши. Это важно для регионального развития регионального сотрудничества Черноморских и Прибалтийских стран.

Региональное сотрудничество и региональный формат очень важен в плане вступления наших стран в ЕС и НАТО и мы надеемся, что Грузия и Украина в ближайшем будущем станут полноценными членами западных структур», - заявил Андрей Парубий.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доходы Грузии от международных транспортных операций сокращаются
США признали Грузию безопасной страной
Финансовый сектор не должен пользоваться «эстонской моделью» - глава «Кавкасус роуд проджект»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Кризис в Сухуми и его возможные последствия
К президентским выборам в РФ в Абхазии откроются 16 избирательных участков
Абашидзе о перспективах начала сообщения через оккупированные Россией территории Грузии
Дело Гиги Отхозория рассмотрит Страсбургский суд
Оккупационная база в Абхазии обзавелась караульными собаками
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главу чеченского «Мемориала» оставили в ИВС до 19 января
Ильхам Алиев: “Южный газовый коридор” станет очередным вкладом в энергобезопасность Европы
Алиев: SOCAR газифицирует Болгарию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна