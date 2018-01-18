Парубий: Грузия предупреждала нас, что после нее может настать черед Украины

18.01.2018 12:26 Мы знаем, какой общий вызов перед нашими странами – это российская агрессия, - об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на встрече с председателем правительства Грузии Ираклием Кобахиде.



По его словам, важно региональное сотрудничество между странами, что с одной стороны обеспечит стабильность, а с другой – полноценное членство Грузии и Украины в западных структурах.



«Мы хорошо помним 2008 год, когда Грузия предупреждала нас, что после нее может настать черед Украины, и это так и произошло. Сегодня мы разделяем тот опыт, который есть у Грузии с этой точки зрения, и продолжаем сотрудничество. Мы знаем, какими могут быть последствия российской агрессии и, кроме того, что мы сотрудничаем в этом направлении, мы придаем большое значение развитию регионального сотрудничества. В марте в Кишиневе пройдет встреча председателей парламентов, в которой также примут участие председатели парламентов Латвии, Литвы, Польши. Это важно для регионального развития регионального сотрудничества Черноморских и Прибалтийских стран.



Региональное сотрудничество и региональный формат очень важен в плане вступления наших стран в ЕС и НАТО и мы надеемся, что Грузия и Украина в ближайшем будущем станут полноценными членами западных структур», - заявил Андрей Парубий.















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