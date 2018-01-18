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Facebook займется изучением влияния России на Brexit


18.01.2018   12:33
Компания Facebook Inc. пообещала провести более детальное расследование влияния России на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС.

Некоторые британские законодатели считают, что компания сделала лишь ограниченный поиск доказательств того, что россияне манипулировали сетью и вмешивались в дискуссию по референдуму, сообщает Reuters.

Новый поиск Facebook в Великобритании потребует от экспертов по безопасности компании проанализировать данные за прошлый период, написал Саймон Милнер, директор по развитию Facebook Inc в Великобритании председателю парламентского комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дамиану Коллинзу.

«Мы хотели бы оперативно выполнить эту работу и рассчитываем, что на это потребуется несколько недель», — сообщил Милнер.

В декабре Facebook сообщил, что обнаружил размещенную Россией рекламу всего лишь на 97 центов. Его анализ, однако, касался только аккаунтов, связанных с Агентством интернет-исследований, российской пропагандистской службой.

В прошлом году Facebook нашел 3000 объявлений, оплаченных российскими агентами под видом американцев, с целью повлиять на общественное мнение по различным внутренним политическим вопросам.

Во Франции в прошлом году Facebook заблокировал 30 000 аккаунтов за несколько дней до президентских выборов в стране, чтобы попытаться остановить распространение фейковых новостей, дезинформации и спама.

Россия отрицает вмешательство в голосование Великобритании за выход из Европейского Союза и выборы в США.






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