Каладзе обещает не допускать захвата земель и незаконного строительства в Тбилиси

18.01.2018 12:36 С 20 ноября 2017 года по 17 января 2018 года устное предупреждение по вопросам строительства получили более 200 строительных объектов.



Об этом мэр столицы Грузии Каха Каладзе заявил за заседании правительства Тбилиси.



«По нарушениям норм безопасности и строительного проекта началось производство дел правонарушений в отношении 126 объектов. Были остановлены 54 объекта. Общая сумма штрафа составила 627 000. Эти цифры тревожны, и мы не должны уступать этим вызовам. Наоборот, мы должны сделать все, чтобы упорядочить это направление. Мы заботимся о тех людях, которые работают на конкретных строительства. Ни в коем случае мы не допустим, чтобы захватывали земли и вели незаконное строительство», — заявил Каладзе.















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