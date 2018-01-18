15 новых судей приступит к исполнению полномочий с сегодняшнего для

18.01.2018 13:26 Избранные 11 января 2018 года 15 судей с сегодняшнего для приступят к исполнению судебных полномочий в различных районных (городских) судах.



Новоизбранные судьи Ивери Абашидзе, Иосеб Абрамидзе, Дарина Абуладзе, Татия Гоголаури, Тина Вашакмадзе, Нино Торашвили, Иза Келенджеридзе, Майя Квирикашвили, Гога Купреишвили, Софио Лежава, Лела Милдербергер, Ирма Тогонидзе, Натия Тогонидзе, Нино Чахнашвили и Хатуна Джинория принесли присягу в качестве судей перед Высшим советом 17 января.



Судей поздравили с утверждением на должность и пожелали успешной работы председатель Верховного суда и Высшего совета юстиции Нино Гвенетадзе, секретарь Высшего совета юстиции Георгий Микаутадзе и другие члены совета.















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