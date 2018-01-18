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Калдани: Компании онлайн-кредитов раскрывают данные клиента неправомочным лицам


18.01.2018   13:36
Проблемой является то, что компании онлайн кредитов раскрывают данные клиента неправомочным лицами.

Об этом инспектор по защите персональных данных Тамар Калдани заявила в передаче «Актуальная тема с Макой Цинцадзе».

«Часто происходит раскрытие данных для соседей и работодателей так, что для этого нет никакой правовой основы. Граждане должны знать, что у них есть законодательные гарантии, чтобы защитить свои интересы и здесь не подразумевается только инспектор по защите персональных данных», — заявила Тамар Калдани.






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