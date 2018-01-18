Латвия поддерживает дальнейшее углубление отношений между ЕС и Грузией

18.01.2018 15:00 Президент Латвии Раймонд Вейонис в среду заявил, что Латвия поддерживает дальнейшее углубление отношений ЕС и Грузии.



Об этом Р. Вейонис заявил на встрече с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. По его словам, Грузия многое сделала в области реформ, показав пример другим странам-кандидатам, тем не менее, для достижения намеченных целей важно продолжать начатые реформы. "Грузии необходимо продолжать практическое введение реформ, особенно в сферах юстиции, госуправления и экономики", -- подчеркнул он.



Он призвал Грузию продолжать работу над выполнением договора ассоциации с ЕС, обеспечивая экономический рост и повышение благосостояния жителей.



Во вторник состоялась встреча председателя Сейма Инары Мурниеце с грузинским высокопоставленным гостем. "Латвия продолжит поддерживать стремления Грузии вступить в ЕС и НАТО", -- заверила И. Мурниеце. И. Кобахидзе, в свою очередь, поблагодарил Латвию за постоянную поддержку, особенно территориальной целостности Грузии и ее движения к евроатлантической интеграции.



Напомним, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл в Ригу с визитом 15 января.















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