Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Латвия поддерживает дальнейшее углубление отношений между ЕС и Грузией


18.01.2018   15:00
Президент Латвии Раймонд Вейонис в среду заявил, что Латвия поддерживает дальнейшее углубление отношений ЕС и Грузии.

Об этом Р. Вейонис заявил на встрече с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. По его словам, Грузия многое сделала в области реформ, показав пример другим странам-кандидатам, тем не менее, для достижения намеченных целей важно продолжать начатые реформы. "Грузии необходимо продолжать практическое введение реформ, особенно в сферах юстиции, госуправления и экономики", -- подчеркнул он.

Он призвал Грузию продолжать работу над выполнением договора ассоциации с ЕС, обеспечивая экономический рост и повышение благосостояния жителей.

Во вторник состоялась встреча председателя Сейма Инары Мурниеце с грузинским высокопоставленным гостем. "Латвия продолжит поддерживать стремления Грузии вступить в ЕС и НАТО", -- заверила И. Мурниеце. И. Кобахидзе, в свою очередь, поблагодарил Латвию за постоянную поддержку, особенно территориальной целостности Грузии и ее движения к евроатлантической интеграции.

Напомним, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл в Ригу с визитом 15 января.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доходы Грузии от международных транспортных операций сокращаются
США признали Грузию безопасной страной
Финансовый сектор не должен пользоваться «эстонской моделью» - глава «Кавкасус роуд проджект»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Кризис в Сухуми и его возможные последствия
К президентским выборам в РФ в Абхазии откроются 16 избирательных участков
Абашидзе о перспективах начала сообщения через оккупированные Россией территории Грузии
Дело Гиги Отхозория рассмотрит Страсбургский суд
Оккупационная база в Абхазии обзавелась караульными собаками
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главу чеченского «Мемориала» оставили в ИВС до 19 января
Ильхам Алиев: “Южный газовый коридор” станет очередным вкладом в энергобезопасность Европы
Алиев: SOCAR газифицирует Болгарию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна